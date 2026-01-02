Yeni Şafak
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

16:162/01/2026, Cuma
DHA
MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat), Marmara’da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde, Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (cumartesi) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Fırtınanın, Batı Karadeniz ve Marmara’da 4 Ocak Pazar günü, Kuzey Ege’de ise 5 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

