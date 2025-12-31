Aydınlı vatandaş şans oyunlarına karşı mücadele başlattı

Konuya ilişkin bildiri hazırlayıp hem vatandaşlara hem de basın kuruluşlarına gönderen Veli Arıgümüş, yaptığı açıklamada, "Milli Piyango ve devlet denetimindeki bazı şans oyunları, adı değişse de gerçekte kumardır. Kaybeden hep halk olur. Bu oyunlarda karşınızda bir insan yoktur, bilgisayar programları ve matematiksel sistemler vardır. Bu sistemler sizi oyunda tutmak için küçük kazançlar verir, ama uzun vadede her zaman sistem kazanır, siz kaybedersiniz. Bu konuyu örneklerle açıklayacak olursak, 10 kişi, kişi başı 5 bin TL yatırıyor. 1 kişi 10 bin TL kazanıyor, 9 kişi toplam 35 bin TL kaybediyor. Sistem 35 bin TL’yi alıyor. Kazanan kişi bunu anlatıyor, kaybedenler sessiz kalıyor. Bu oyunlar ciddi borçlara, ailelerin yıkılmasına ve toplumsal sorunlara yol açmaktadır. Bazı kişiler 20-30 milyon TL’ye varan borçlar altına girmektedir. Borçlar yüzünden evler, birikimler ve hayaller yok olmaktadır. Bu durum, maalesef intiharlara ve aile içi trajedilere kadar varmaktadır. Bunların hepsi bu oyunların sessiz ama yıkıcı etkileridir" diye konuştu.