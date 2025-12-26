Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 27 gözaltı

09:3326/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul merkezli 5 ilde, yasadışı bahis suçundan, MASAK raporları doğrultusunda 4 milyar 500 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen bir firmaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, 48 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, MASAK tarafından hazırlanan raporda, yasadışı bahis ödemelerine aracılık ettiği tespit edilen bir firmanın elde edilen gelirleri sahte hesaplar üzerinden dolaştırarak maskeleme yaptığı, yasadışı bahse ilişkin para akışının izini kaybettirdiği, yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkân sağladığı belirlendi. Bu yöntemlerle elde edilen gelirlerin aklandığı ve toplam işlem hacminin 4 milyar 500 milyon liraya ulaştığı saptandı.

Beş ilde eş zamanlı operasyon

Bu tespitler üzerine bu sabah İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Kocaeli ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait toplam 48 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.



#MASAK
#uyuşturucu operasyonu
#İçişleri Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Döşemealtı Belediyesi hangi partide?