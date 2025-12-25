Yeni Şafak
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

17:2725/12/2025, Perşembe
AA
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Yapılan aramada, 476 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kokain ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.
Fotoğraf : Kırşehir Emniyet Müdürlüğü / Anadolu Ajansı
