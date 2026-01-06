Milli İrade Platformu’ndan Erdoğan’a destek: Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız

Recep Tayyip Erdoğan
Milli İrade Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımları "devlete ve milli iradeye saldırı" olarak nitelendirerek, vatandaşlara birlik çağrısı yaptı. Açıklamada "Bu gibi anlarda, toplumun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu güçlü irade Türk Milletinin en büyük teminatıdır. Anadolu topraklarını yurt edindikten sonra türlü badireleri atlatıp bugünlere ulaşmamızı da bu ferasetli duruşa borçluyuz." denildi.
olarak değerlendiren Milli İrade Platformu açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millet tarafından doğrudan seçilmiş bir devlet başkanı olduğunu vurgularken, söz konusu saldırıların 86 milyonun ortak iradesine yönelik bir meydan okuma olduğunu kaydetti.
Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız !
Son günlerde husumet odaklarının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Aziz Milletimizi hadsizce hedef aldıkları görülmüştür.
Bu tür içerikler; yalnızca açık bir dezenformasyon faaliyeti değil, aynı zamanda devletimizin en üst makamına, milli iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Hazin bir çaresizliğin dışavurumu olan söz konusu eylemleri en güçlü şekilde kınıyoruz.
Cumhurbaşkanımız, milletimiz tarafından doğrudan seçilmiş devlet başkanıdır. Ona yöneltilen tehditkâr ve itibarsızlaştırıcı söylem ve tutumlar, bir şahsın ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve 86 milyonun ortak iradesine yönelmiş açık bir meydan okumadır. Bu gerçeğin herkes tarafından bilinmesi gerekir.
Allah’a şükürler olsun ki bu kirli medya operasyonlarına karşı necip milletimizin gösterdiği ortak refleks; aidiyet duygusunun ve devlet şuuruna bağlılığının en somut işaretidir.
Bu gibi anlarda, toplumun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu güçlü irade Türk Milletinin en büyük teminatıdır. Anadolu topraklarını yurt edindikten sonra türlü badireleri atlatıp bugünlere ulaşmamızı da bu ferasetli duruşa borçluyuz.
Bu vesileyle; milli birlik ve beraberlik hassasiyetiyle hareket eden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, milletin pak sinesinde kendine mümtaz bir yer edinmiş Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha kararlılıkla ilan ediyoruz.
Milletimiz var olsun, birliğimiz daim olsun!
Ne olmuştu?
Yunanistanlı akademisyen Failos Kranidiotis’in, Venezuela lideri Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD askerleri tarafından tutuklandığını gösteren yapay zekâ destekli bir görsel paylaşması Türkiye’de her kesimin büyük tepkisini çekmişti.
