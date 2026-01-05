Yeni Şafak
TOKİ Ardahan kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Ardahan kurası

TOKİ Ardahan kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Ardahan kurası

16:275/01/2026, Pazartesi
500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, TOKİ tarafından duyurulan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Ardahan konut kurası, 9 Ocak tarihinde Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de yapılacak. TOKİ Ardahan kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Ardahan kura çekilişine katılacakların listesi.

500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 9 Ocak’ta Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi’nde saat 11:00’da Ardahan konut kurası gerçekleştirilecek. TOKİ Ardahan kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Ardahan kura çekilişine katılacaklar listesi.

500 bin konut Ardahan kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri İÇİN TIKLAYIN

