Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye zam, en düşük emekli maaşı...

BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Son toplantısını 15 Aralık’ta yapan Kabine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelerek iç ve dış politikadaki kritik başlıkları ele alacak. Kabinenin dış politika gündeminde Venezuela’ya yönelik ABD operasyonu, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler ve Filistin’de sağlanan ateşkesin ardından atılması gereken adımlar olacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamanın masaya yatırılacağı toplantıda, terör örgütünün geri çekilme ve fesih kararının sahaya yansıması istihbarat raporları ışığında değerlendirilecek. Bu çerçevede, Suriye’deki SDG’nin 10 Mart mutabakatı doğrultusunda orduya entegrasyonu ile ilgili gelişmeler de gözden geçirilecek.

Enflasyonla mücadeleye ilişkin çalışmaların da ele alınacağı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması için kameraların karşısına geçecek.