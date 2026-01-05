Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye zam, en düşük emekli maaşı...

Bugün açıklanan enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memur maaş zamları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,80 oranında zam alırken, memur ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 18,60 oldu. Zam oranlarının netleşmesinin ardından ek zam ve refah payı beklentisi yeniden gündeme gelirken, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek olası açıklamalara çevrildi.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranı belli oldu. Emekli maaşlarına yüzde 12,80, memur ve memur emeklisi maaşlarına ise yüzde 18,60 oranında artış yapıldı. Açıklanan zamların ardından ek iyileştirme ihtimali tartışılmaya başlanırken, Kabine gündemi yakından takip ediliyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı 5 Ocak Pazartesi Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantının 16:00'da başlaması öngörülüyor.
BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
Son toplantısını 15 Aralık’ta yapan Kabine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelerek iç ve dış politikadaki kritik başlıkları ele alacak. Kabinenin dış politika gündeminde Venezuela’ya yönelik ABD operasyonu, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler ve Filistin’de sağlanan ateşkesin ardından atılması gereken adımlar olacak.
Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamanın masaya yatırılacağı toplantıda, terör örgütünün geri çekilme ve fesih kararının sahaya yansıması istihbarat raporları ışığında değerlendirilecek. Bu çerçevede, Suriye’deki SDG’nin 10 Mart mutabakatı doğrultusunda orduya entegrasyonu ile ilgili gelişmeler de gözden geçirilecek.
Enflasyonla mücadeleye ilişkin çalışmaların da ele alınacağı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması için kameraların karşısına geçecek.