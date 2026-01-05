Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS TS maçı şifresiz kanalda mı? Süper Kupa yarı final maçı

Galatasaray ile Trabzonspor Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geliyor. İki büyük kulübün heyecan dolu mücadelesine az bir süre kala, Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusu öne çıkıyor. Teknik Direktörler Okan Buruk ve Fatih Tekke'nin sahaya hangi 11 ile çıkacağı da şimdiden merak konusu olurken, iki takım da muhtemel 11'leri belli oldu. Galatasaray (GS) - Trabzonspor (TS) derbi maçının yayınlanacağı kanal bilgileri ile ezeli rakiplerin maç öncesindeki istatistikleri haberimizde. İşte Süper Kupa yarı finali derbi maçından tüm detaylar...

1 /10 Galatasaray-Trabzonspor derbi maçı için geri sayım sürüyor. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. İki takım taraftarları ile tüm futbolseverlerin yakından takip edeceği dev mücadelenin yayın bilgileri de netleşti. İşte Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı final maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağına dair tüm detaylar...

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. 5 Ocak Pazartesi akşamı Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak heyecan dolu karşılaşma Atv kanalından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.



Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 142. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 5 Ocak 2026 142. kez karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun iki büyük çınarı, Turkcell Süper Kupa yarı final maçına çıkacak. Gaziantep Stadı'ndaki maç, saat 20.30'da başlayacak.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 141 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı. Taraflar, 32 müsabakada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 192 kez ağları sarsarken, Trabzonspor da 156 gol sevinci yaşadı.



Süper Kupa'da ilk randevu Galatasaray ile Trabzonspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-1976 sezonunda eşleşmiş ve Trabzonspor müsabakayı 2-1 kazanmıştı.



5 /10 Gaziantep Stadı'nda 2. kez karşılaşacaklar Galatasaray ile Trabzonspor, yarın Gaziantep Stadı'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası finalini Gaziantep Stadı'nda oynadı. Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

6 /10 Galatasaray, son 8 maçta rakibine kaybetmedi Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ile oynadığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet görmedi.

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere biten müsabaka ile başlayan süreçte Trabzonspor ile 7 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Son 8 maçta 18 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü.

7 /10 Farklı skorlu galibiyetler Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

8 /10 Galatasaray’ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray’ın, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak'ta oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak'ta oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, müsabakanın oynanacağı Gaziantep’e hareket etti. Sarı-kırmızılılarda kafilede yer alan futbolcular da belli oldu. Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunan Victor Osimhen ile Ismail Jakobs dışında Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir de kafilede yer almadı.



9 /10 Muhtemel 11'ler Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış, Icardi

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Augusto