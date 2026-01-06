MİT 'Arabistanlı Lawrence' hakkındaki belgeyi paylaştı: Kıyafetlerini değiştirip, farklı isimler kullanıyor

Gerek entelicens servis merkezi ve gerek emperiyalist teşkilat resi karda bulunan amele fırkasının siyasetinden memnun değillerdir. Makdonalt'ın Mısır'dan sonra Filistin'e bir istiklal bahşetmek tasavvurunu mevkii tatbika koymadan Filistin'de bir ihtilal çıkartılarak istiklale layık olmadıkları maksadı istihdaf edilmiştir. Lavrens'in Sudan mıntakasına azimet etmiş olması keyfiyetinin de pek ziyade şayanı dikkat maksatlar ve esrarengiz tertibat ile alakadar olduğu temin edilmektedir. Binaenaleyh entelicens servis teşkilatı bu itilaf projesinin Mısır milletine arz edildiği bu sıralarda Mısır'da karışıklıklar ihdat edip Mısır'ın henüz bu lütfa layık olmadığı isbat edilecek ve bu suretle İngiliz parlamentosunda Makdonalt kabinesini zaif bir mevkie düşürerek evvelce olduğu veçhile Mısır'ın sinesine bağdaş kurup oturacaktır. Mısır'da karışıklıklar ihdas ve tertip için en iyi vasat şimdiki halde Sudan'dır. Sudan'da halihazırda yalnız İngiliz idaresi ve emperiyalist amalile meşbu İngiliz idare adamları ve Sudan'ın daimi bir surette Mısır'la ittisalı bulunduğundan Sudan'da Mısır için pek emin olarak bir suikastın ihzarı ve talim edilmiş ajanların Mısır'a ithal edilip menfi propagandalar ve tahribat yapılması pek basit bir keyfiyettir."