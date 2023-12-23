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Suudi Arabistan'da Osmanlı'ya karşı Arapları kışkırtan İngiliz casusu Lawrence'in evi müze oldu

Suudi Arabistan gibi, tarihî eserlere ilgisiyle meşhur olmayan bir ülke, Yenbu’daki İngiliz ajanı olarak bilenen "Arabistanlı Lawrence"nin yaşadığı evi restorasyon edip müze haline getirdi. Krallığın Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen evin kapısına "Bu ev, Osmanlı'ya karşı bağımsızlık savaşı veren Suudilere yardımcı olan İngiliz Thomas Edward Lawrence tarafından karargah olarak kullanılmıştır" yazılı plaket astırdı.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
14:22 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 14:39 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence ait müzeye çevrilen ev.
İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence ait müzeye çevrilen ev.

Suudi Arabistan yönetiminin, Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırtan ünlü İngiliz casusu Thomas Edward Lawrence'in evini müze yaptığı ortaya çıktı.

Osmanlı eserlerine yönelik ‘‘kültür soykırımı’’ yapan Suudi yönetimi, Kral Fahd'ın emriyle müzeye dönüştürdüğü evin kapısına, ‘‘Bu ev, Osmanlı'ya karşı bağımsızlık savaşı veren Suudilere yardımcı olan Thomas Edward Lawrence tarafından karargah olarak kullanılmıştır’’ diye yazdı.

‘Taliban kafası’ ile Osmanlı eserlerine yönelik ‘Kültür soykırımı’ başlatan Suudi yönetiminin bir marifeti daha ortaya çıktı. Arapları Türkler'e karşı kışkırtan ünlü İngiliz casusu Thomas Edward Lawrence'in o dönemde kaldığı Osmanlı evi, Kral Fahd'ın emriyle restore edilip müzeye dönüştürüldü.

Evin kapısına da üzerinde, ‘‘Bu ev, Osmanlı'ya karşı bağımsızlık savaşı veren Suudilere yardımcı olan İngiliz asıllı Thomas Edward Lawrence tarafından karargah olarak kullanılmıştır’’ yazısı bulunan bir plaket asıldı.

#Thomas Edward Lawrence
#Suudi Arabistan
#Müze
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