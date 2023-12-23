Suudi Arabistan'da Osmanlı'ya karşı Arapları kışkırtan İngiliz casusu Lawrence'in evi müze oldu

Bir gün biter, bir gün başlar. Gün ne ki, bir yıl biter, bir yıl başlar.Müslümanların yılbaşını niye kutladığına akıl erdiremeyen kilise rahipleri, hayretlerini samimiyetle ifade eder.Ona bir şey söylenmez de “Bak papaz ne diyor” diyenlere tepki gösterilir.*Kasabın camında “Köy hindisi geldi” yazısını gören müşteri, içeri girince “Köy hindisi ha?” diye sorar.Tezgâhın ardından kasap “Geldi abi” cevabını verir.“İyi… O zaman, üçlük bir süt ver bakalım.”Orada süt de satılmaktadır, kendi çiftliğinden.Kasabın