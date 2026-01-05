2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 tarihinde ders zilinin çalmasıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Yılın son günlerine yaklaşılırken öğrenciler ve veliler bu kez yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Bu kapsamda 15 tatil ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihlerde yapılacak? soruları gündemin üst sıralarında yer aldı. Peki yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün sürecek? İşte yarıyıl tatil tarihleri.

1 /5 Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 8 Eylülde başladı. İlk dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Tatil planı yapan öğrenci ve veliler Yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi gündemine aldı. MEB’in takvimine göre, ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Peki sömestr tatili ne zaman? İşte ikinci dönemin ara tatili ve okulların kapanış tarihleri.

2 /5 Yarıyıl tatili sömestr ne zaman? Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

3 /5 İkinci dönemin ara tatili ne zaman? MEB takvimine göre, ikinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

4 /5 Okullar ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrenci karne heyecanını yaşayacak. İkinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.