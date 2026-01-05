Ocak 2026 itibarıyla kamu çalışanlarına yapılan maaş artışıyla birlikte hemşirelerin gelirleri de yeniden belirlendi. Türkiye genelinde görev yapan hemşireler, başhemşireler ve emekli hemşireler için yüzde 18,60 oranında zam uygulandı. Güncellenen rakamlar, enflasyon farkı ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda şekillendi. Peki açıklanan zam oranları sonrasında, yeni hemşireler ne kadar maaş alacak? Başhemşire ve emekli hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte 2026 hemşire maaşları...
Ocak 2026 zamlı hemşire maaşları, Türkiye’de memur maaşlarına yapılan artışın ardından netlik kazandı. Açıklanan enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda kamu görevlilerine yüzde 18,60 oranında zam uygulanırken, sağlık sisteminin temel unsurlarından olan hemşirelerin maaşları da bu oran üzerinden yeniden hesaplandı. Böylece yeni başlayan hemşirelerden idari görevdeki başhemşirelere, emekli hemşirelerden sözleşmeli personele kadar geniş bir kesimi kapsayan yeni maaş tablosu ortaya çıktı.
Ocak 2026 zam oranı nasıl belirlendi?
Zam oranının temelini, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verileri oluşturdu. Altı aylık enflasyon farkının yüzde 12,19 olarak kesinleşmesi ve memurlar için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme artışıyla birlikte, kümülatif zam oranı yüzde 18,60 seviyesine ulaştı. Bu artış, aktif görevdeki memurların yanı sıra memur emeklilerine de aynı oranda yansıtıldı.
Yeni başlayan hemşire maaşı 2026’da ne kadar oldu?
Sağlık Bakanlığı kadrolarında 8/1 derecesiyle göreve başlayan bir hemşire, 2025 yılında yaklaşık 58 bin 600 lira maaş alıyordu. Ocak 2026 itibarıyla yapılan zamla birlikte bu tutar 70 bin 380 liraya yükseldi. Güncellenen rakam, mesleğe yeni adım atan sağlık çalışanlarının gelirlerinde kayda değer bir artışa işaret ediyor.
Başhemşire maaşları hangi seviyeye çıktı?
Sağlık kuruluşlarında idari sorumluluk üstlenen başhemşirelerin maaşları, görev yeri, derece ve hizmet süresine göre değişiklik gösteriyor. Zam öncesi 58 bin lira bandında bulunan maaşlar, yüzde 18,60’lık artışla 70 bin lira seviyesini aştı.
Üst kademe ve uzun hizmet süresine sahip başhemşirelerde ise toplam gelirin 75 bin ile 85 bin lira aralığına ulaşabildiği belirtiliyor. Ek ödemeler ve aile yardımları da bu tutarları etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.
Emekli hemşire maaşlarına yüzde 18,60 artış
Memur emeklileriyle birlikte emekli hemşirelerin maaşları da Ocak 2026’da aynı zam oranıyla güncellendi. 2025’te ortalama 22 bin lira düzeyinde olan emekli hemşire aylığı, yapılan artış sonrası 26 bin 92 liraya yükseldi. Bu düzenleme, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan zam oranından farklı olarak memur emeklilerine tanınan artışı yansıtıyor.
Maaşlar hangi kriterlere göre değişiyor?
Hemşire maaşları; hizmet yılı, eğitim durumu, derece-kademe bilgisi, kadrolu ya da sözleşmeli çalışma şekli ve ek ödemelere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Nöbet ücretleri ile aile ve çocuk yardımları da toplam geliri doğrudan etkileyen kalemler arasında bulunuyor. Buna karşın, zam oranı tüm kamu personeline eşit şekilde uygulanıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı daha düşük
Ocak 2026’da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Bu oran, memur statüsünde çalışmamış ve bu kapsamda emekli olmuş sağlık personelini kapsıyor. Böylece memur emeklileri ile diğer emekliler arasında zam oranı farkı oluşmuş oldu.