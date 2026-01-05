



Başhemşire maaşları hangi seviyeye çıktı?

Sağlık kuruluşlarında idari sorumluluk üstlenen başhemşirelerin maaşları, görev yeri, derece ve hizmet süresine göre değişiklik gösteriyor. Zam öncesi 58 bin lira bandında bulunan maaşlar, yüzde 18,60’lık artışla 70 bin lira seviyesini aştı.





Üst kademe ve uzun hizmet süresine sahip başhemşirelerde ise toplam gelirin 75 bin ile 85 bin lira aralığına ulaşabildiği belirtiliyor. Ek ödemeler ve aile yardımları da bu tutarları etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.



