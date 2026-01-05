



34 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burs ve öğrenim kredilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılında 1 milyon 518 bin üniversite öğrencisine destek verildiğini toplamda ise 34 milyar 14 milyon TL'lik destek sağlandığını açıkladı.









Üniversiteli gençler için bir müjdeyi de paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:





"2002 yılında 451 bin 550 üniversite öğrencimize yalnızca 45 lira burs ve öğrenim kredisi veriliyordu. Biz bu rakamı her geçen yıl katlayarak artırdık. Eğitim yolculuklarında genç kardeşlerimizin daima yanında olduk. 2025 yılı içerisinde 867 bin kişiye kredi, 651 bin kişiye burs olmak üzere toplam 1 milyon 518 bin üniversite öğrencimize destek sunduk. Sadece geçen sene üniversite öğrencilerimize sağladığımız burs ve kredi desteğinin toplamı 34 milyar 14 milyon liradır.