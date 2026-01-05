Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren KYK burs ve kredi konusuna ilişkin detayları duyurdu. Erdoğan, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrenciler için 2026 yılında geçerli olacak burs ve öğrenim kredi miktarlarını açıkladı. Peki KYK lisans, yüksek lisans ve doktora burs/kredi ücretleri ne kadar oldu? İşte tüm detaylar.
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. KYK burs ve öğrenim kredisi desteklerinden yararlanan üniversiteli gençler için 2026 yılında geçerli olacak rakamlar açıklandı.
2026 YILI KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda 2026 yılı GSB KYK burs ve kredi ücretlerini şu ifadelerle duyurdu;
2025 yılında burs ve öğrenim kredisi kapsamında lisans öğrencilerimize 3.000 lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6.000 lira, doktora öğrencilerimize ise 9.000 lira ödeme yapıyorduk.
2026 yılı itibarıyla bu tutarları yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimiz için 4.000 liraya, yüksek lisans öğrencilerimiz için 8.000 liraya, doktora öğrencilerimiz için 12.000 liraya yükseltiyoruz.
Gençlerimize ve ailelerine hayırlı, uğurlu olsun.
34 MİLYAR LİRALIK DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burs ve öğrenim kredilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılında 1 milyon 518 bin üniversite öğrencisine destek verildiğini toplamda ise 34 milyar 14 milyon TL'lik destek sağlandığını açıkladı.
Üniversiteli gençler için bir müjdeyi de paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:
"2002 yılında 451 bin 550 üniversite öğrencimize yalnızca 45 lira burs ve öğrenim kredisi veriliyordu. Biz bu rakamı her geçen yıl katlayarak artırdık. Eğitim yolculuklarında genç kardeşlerimizin daima yanında olduk. 2025 yılı içerisinde 867 bin kişiye kredi, 651 bin kişiye burs olmak üzere toplam 1 milyon 518 bin üniversite öğrencimize destek sunduk. Sadece geçen sene üniversite öğrencilerimize sağladığımız burs ve kredi desteğinin toplamı 34 milyar 14 milyon liradır.
ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversiteli öğrencilere burs/kredi desteği sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, ocak ayından itibaren GSB burs/kredileri zamlı olarak ödeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tutarlar, 6 Ocak itibarıyla gençlerin hesabına yatmaya başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı açıklamada, lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs/kredi ödeneceğini söyledi. Yükseltilen burs/krediler, 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacak. Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek.