Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. TFF Süper Kupa Yarı Final maçında heyecanı yaşanacak. Galatasaray evinde Trabzonspor’u konuk edecek. Mısır ile Benin CAF Afrika Uluslar Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Stuttgart - Luzern hazırlık maçı oynayacak. İşte 5 Ocak Pazartesi maç programı.
Bugün kimin maçı var?
11:30 Hannover 96 - Monchengladbach Hazirlik Maçı Yayın Yok
16:00 Stuttgart - Luzern Hazirlik Maçı Yayın Yok
17:30 Lugano - Köln Hazirlik Maçı Yayın Yok
18:00 Ulm - Bonner SC Hazirlik Maçı Yayın Yok
19:00 Mısır - Benin CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen
20:30 Galatasaray - Trabzonspor TFF Süper Kupa Yarı Final ATV
20:30 Erzgebirge Aue - Union Berlin Hazirlik Maçı Yayın Yok
22:45 Montpellier - Dunkerque HB Fransa Ligue 2 Bein Sports 4