Futbol tutkunlarını bugün ekran başına kilitleyecek yoğun bir maç programı bekliyor. TFF Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde büyük heyecan yaşanırken, Galatasaray sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Afrika Uluslar Kupası kapsamında Mısır ile Benin karşı karşıya gelecek. Günün programında ayrıca Stuttgart ile Luzern arasında oynanacak hazırlık maçı da yer alıyor. İşte 5 Ocak Pazartesi günü futbolseverleri bekleyen maçlar.