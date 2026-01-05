Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var? 5 Ocak Pazartesi maç programı

10:475/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. TFF Süper Kupa Yarı Final maçında heyecanı yaşanacak. Galatasaray evinde Trabzonspor’u konuk edecek. Mısır ile Benin CAF Afrika Uluslar Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Stuttgart - Luzern hazırlık maçı oynayacak. İşte 5 Ocak Pazartesi maç programı.

Futbol tutkunlarını bugün ekran başına kilitleyecek yoğun bir maç programı bekliyor. TFF Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde büyük heyecan yaşanırken, Galatasaray sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Afrika Uluslar Kupası kapsamında Mısır ile Benin karşı karşıya gelecek. Günün programında ayrıca Stuttgart ile Luzern arasında oynanacak hazırlık maçı da yer alıyor. İşte 5 Ocak Pazartesi günü futbolseverleri bekleyen maçlar.

Bugün kimin maçı var?

11:30 Hannover 96 - Monchengladbach Hazirlik Maçı Yayın Yok

16:00 Stuttgart - Luzern Hazirlik Maçı Yayın Yok

17:30 Lugano - Köln Hazirlik Maçı Yayın Yok

18:00 Ulm - Bonner SC Hazirlik Maçı Yayın Yok


19:00 Mısır - Benin CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

20:30 Galatasaray - Trabzonspor TFF Süper Kupa Yarı Final ATV

20:30 Erzgebirge Aue - Union Berlin Hazirlik Maçı Yayın Yok

22:45 Montpellier - Dunkerque HB Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

