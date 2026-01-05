Yeni Şafak
DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2026: Pratisyen, aile hekimi ve uzman doktor maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

18:525/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 yılı ocak ayı itibarıyla doktor maaşlarına yapılacak artış kesinleşti. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zammı yüzde 18,60 olarak hesaplandı. Bu oran doğrultusunda kamuda görev yapan uzman doktor, pratisyen hekim ve aile hekimlerinin yeni maaşları da güncellendi. Peki 2026 doktor maaşları ne kadar oldu? Aile hekimi, pratisyen hekim ve uzman doktor maaşları yüzde kaç zamlandı? İşte güncel zamlı maaşlar.

Türkiye’de görev yapan hekimleri yakından ilgilendiren doktor maaş zammı 2026 ocak düzenlemesi, Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte kesinlik kazandı. TÜİK tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, Temmuz–Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak hesaplandı. Toplu sözleşme zammı ile birlikte memur maaşlarına yapılacak toplam artış oranı yüzde 18,60 oldu.


Memur zammı doktor maaşlarını da etkiledi

Kamu çalışanlarını kapsayan maaş artışı, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan doktorları da doğrudan etkiledi. Enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak belirlenirken, 2026 yılının ilk yarısı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı bu orana eklendi. Böylece ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni maaş katsayıları yürürlüğe girdi.



Uzman doktor maaşları güncellendi

Temmuz ayında 1/4 derecesindeki bir uzman doktorun maaşı 126 bin 119 TL seviyesindeydi. Ocak ayı zammının ardından bu tutar 149 bin 577 TL’ye yükseldi.


Ayrıca toplu sözleşme kapsamında memurlara yapılacak 1000 TL’lik ilave ödeme de maaşlara yansıtılacak.



Pratisyen ve diğer hekimlerin yeni maaşları

Zam oranı doğrultusunda 7/1 derecesindeki uzman doktor maaşı 72 bin 6 TL’den 86 bin 239 TL’ye çıktı.


Pratisyen hekimlerin 1/4 derecesindeki maaşı ise 50 bin 177 TL’den 60 bin 510 TL seviyesine yükseldi.


Böylece 2026 yılının ilk altı ayında doktor maaşları memur zammı oranında artmış oldu.


#doktor maaşı
#maaş zammı
#2026 maaş zammı
#uzman doktor
#pratisyen hekim
#aile hekimi
#Doktor maaşı 2026
