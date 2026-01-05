MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2026 MSÜ sınav ücreti ne kadar? İşte başvuru kılavuzu ve şartlar

2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre sınav başvuruları 5 Ocak itibarıyla alınmaya başlandı. Başvurular 29 Ocak’a kadar sürecek. MSÜ 2026, askerî öğrenci adaylarının belirlenmesinde ilk aşama niteliği taşıyor.





2026 MSÜ başvuru takvimi ve sınav detayları belli oldu

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri üzerinden ya da ais.osym.gov.tr adresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak gerçekleştirebilecek. Sınav, 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. MSÜ sınav ücreti 700 TL olarak belirlendi. Ücret ödemeleri için son gün 30 Ocak 2026 olacak.

Geç başvuru ve ücret uygulaması

Belirlenen süre içinde başvurusunu tamamlayamayan adaylar için 3 Şubat 2026 tarihi geç başvuru günü olarak açıklandı. Bu tarihte yapılacak başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek. Geç başvurularda ödeme yalnızca ÖSYM’nin elektronik ödeme sistemi üzerinden yapılabilecek.

YKS şartı ve seçim aşamaları

MSÜ’ye başvuran adayların, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının ikinci seçim aşamalarına katılabilmesi için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na da başvuru yapması gerekiyor. Harp okulları için TYT ve AYT oturumlarına, astsubay meslek yüksekokulları için ise yalnızca TYT’ye girilmesi zorunlu olacak. Bu şartları yerine getirmeyen adaylar askerî okullara yerleştirme sürecine dahil edilmeyecek.





Sınavın kapsamı ve geçerlilik durumu