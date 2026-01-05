Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışının ardından gözler okullardan gelecek tatil açıklamasına çevrilmişti. Yarın 6 Ocak 2026 okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler yarın illerinde kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Birçok ilde hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte "Yarın kar tatili olan il var mı? Okullar tatil edildi mi?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Valiliklerden yapılan resmi açıklamalar yakından takip edilirken, kar yağışının etkili olduğu iller ve 6 Ocak 2026 Salı günü için tatil kararı alınan bölgeler gündemdeki yerini koruyor. İşte kar yağışının etkili olduğu iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 6 Ocak tarihli hava durumu raporu, yarın bazı illerde yoğun kar yağışı olacağına işaret ediyor.

Yarın yaşanacak yoğun yağış nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 6 Ocak tarihinde de tatil edildi. İşte 6 Ocak tarihli kar tatili olan iller;







Gümüşhane, Giresun ve Kastamonu'da kar yağışı devam ederken şu an için yarın okullar tatil açıklaması gelmedi. Okulların tatil olma durumu akşam saatlerinde netleşecek.











5 OCAK KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER Şanlıurfa'nın 7 ilçesinin kırsal mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bazı tedbirler alındığı belirtildi. Tedbirler kapsamında 7 ilçe kırsalındaki mahallelerde eğitime ara verildiği duyurulan açıklamada, "Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerimizin kırsal mahallelerinde eğitime 5 Ocak Pazartesi bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve çığ riski nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, öğretmenler, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.






























