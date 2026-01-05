İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, ana içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugün İzmir’in bazı ilçelerinde planlı su kesintileri uygulanacak. Bu kapsamda Karabağlar, Kınık, Konak, Menemen ve Torbalı’da belirli saatler arasında su verilemeyecek. Vatandaşlar, “İzmir’de sular ne zaman gelecek, kesinti saat kaçta bitecek?” sorularına yanıt ararken, 5 Ocak günü su kesintisi yaşanacak mahalleler ve kesinti süreleri İZSU tarafından paylaşıldı.