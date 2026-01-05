İzmir Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ana su hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugün Karabağlar, Kınık, Konak, Menemen, Torbalı’da su kesintisi yaşanacak. Peki İzmir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 5 Ocak İzmir’de su kesintisi yaşanacak mahalleler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, ana içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugün İzmir’in bazı ilçelerinde planlı su kesintileri uygulanacak. Bu kapsamda Karabağlar, Kınık, Konak, Menemen ve Torbalı’da belirli saatler arasında su verilemeyecek. Vatandaşlar, “İzmir’de sular ne zaman gelecek, kesinti saat kaçta bitecek?” sorularına yanıt ararken, 5 Ocak günü su kesintisi yaşanacak mahalleler ve kesinti süreleri İZSU tarafından paylaşıldı.
KARABAĞLAR BARIŞ, GÜNALTAY, SELVİLİ, SEVGİ 05.01.2026 saat 13:20 ile 15:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR KARABAĞLAR, SELVİLİ, UĞUR MUMCU 05.01.2026 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4019/1-- 8 ÖNÜ.
KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 05.01.2026 saat 13:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK AŞAĞI 05.01.2026 saat 09:01 ile 11:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. AŞAĞI MAHALLE GAZİ PAŞA CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLE GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
KONAK ATİLLA, AZİZİYE, BALLIKUYU, KADİFEKALE, KOSOVA, 1.KADRİYE 05.01.2026 saat 06:32 ile 15:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 30 AĞUSTOS 05.01.2026 saat 10:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI YENİKÖY 05.01.2026 saat 11:33 ile 14:33 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.