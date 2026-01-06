Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de sürüklenen bir Türk gemisinin Kerç Boğazı'nda karaya oturduğunu duyurdu.
Kerç Boğazı'nın güneyinde sürüklenen Türk sahipli HAPPY ARAS gemisi karaya oturdu. Gövdesinden su almaya başlayan gemide bulunan 11 personel gemiden ayrıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
"Happy Aras" isimli Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. 3'ü Türk 11 personel tahliye edildi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaa şöyle:
"Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir."
İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
