Bartın'da ırmağın taşıdığı çamurlu suyla denizin rengi değişti

5/01/2026, Pazartesi
Çamurlu suyun aktığı kesim ile geniş alanda denizin rengi değişti.
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Kentteki sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.


