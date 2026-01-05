Bartın'da ırmağın taşıdığı çamurlu suyla denizin rengi değişti

Çamurlu suyun aktığı kesim ile geniş alanda denizin rengi değişti.
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Kentteki sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.
