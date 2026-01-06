Rize'de ilginç olay: Herkes kıyıya akın etti

"ZEVKLİ BİR İŞ, HERKESE TAVSİYE EDERİM"





Somon balığı tutmaya geldiğini söyleyen Sedat Çatlı, "Balık tutmaya geldik. İki gündür buradayız. Zevkli bir iş, herkese tavsiye ederim. Bir tane yakalayabildik ama daha yeni geldik gibi bugünlük. Bu saatten sonra balık olur. Güzel balık zevkli, herkese tavsiye ederim. Somon balığı geliyor, bu tarafa geliyor. Biz de Pazar’da Melyat tarafındayız. Bu tarafa doğru geliyor herhalde. Ardeşen’e doğru oraya geçeceğiz, orada da yakalayacağız" diye konuştu.



