TOKİ Siirt kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Siirt hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

14:085/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Siirt kurası 5 Ocak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’da saat 14:00'da çekiliyor. Siirt merkez ve Eruh, Baykan, Kurtalan, Pervari, Tillo ve Şirvan ilçelerinde bin 627 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Siirt’te konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Siirt konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ Siirt kuraları çekiliyor. Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’da bugün Siirt konutları için kuralar çekiliyor. İşte TOKİ Siirt konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ Siirt konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için tıklayın

SİİRT TOKİ KONUT KURASINA KATILACAKLAR İLE BAŞVURUSU REDDEDİLENLERİN İSİMLERİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#Siirt TOKİ kurası
#Eruh
#Baykan
#Kurtalan
#Pervari
#Tillo
