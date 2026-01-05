TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Siirt kurası 5 Ocak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’da saat 14:00'da çekiliyor. Siirt merkez ve Eruh, Baykan, Kurtalan, Pervari, Tillo ve Şirvan ilçelerinde bin 627 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Siirt’te konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Siirt konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

