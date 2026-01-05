Yeni Şafak
POLİS MAAŞI 2026 ZAM ORANI: En Düşük Polis Maaşı Ne Oldu? İşte 2026 Polis Memuru, Komiser ve Başkomiser Maaş Tablosu...

13:295/01/2026, Pazartesi
2026 yılı polis maaş zammı için hesaplar netleşmeye başladı. TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verileri doğrultusunda Temmuz–Kasım dönemini kapsayan yaklaşık yüzde 17,57’lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı maaşlara yansıtıldı. Buna ek olarak tüm memurlara uygulanan 1.000 TL taban aylık iyileştirmesi de hesaplamalara dahil edildi. Bu kapsamda 8/1 dereceli bir polis memurunun maaşı 80 bin TL seviyesine yaklaşırken, komiser ve başkomiser maaşları da yeni zam oranlarıyla birlikte yeniden hesaplandı. Nihai rakamlar ise Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

Polis maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı, 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte gündemin ilk sıralarına yerleşti. TÜİK’in açıkladığı Kasım ayı verileri sonrası Temmuz–Kasım döneminde oluşan yaklaşık yüzde 17,57’lik artış, toplu sözleşme zammı ve 1.000 TL taban aylık artışıyla birlikte maaşlara yansıtıldı. Buna göre polis memuru, komiser ve başkomiser maaşlarında dikkat çeken artışlar hesaplanırken, Aralık ayı enflasyon rakamları son tabloyu belirleyecek.

2026 POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2026 yılı Ocak itibarıyla, toplu sözleşme zammı ve beş aylık enflasyon farkı dikkate alındığında, en düşük rütbedeki polis memurunun maaşı yaklaşık 80.046 TL seviyesine yükseliyor; aynı şekilde başkomiser maaşı da yaklaşık 87.578 TL olarak hesaplanıyor. Bu kapsamlı artış, emniyet camiasında görev yapanların alım gücünü korumayı ve motivasyonlarını artırmayı hedefleyen makul ve adil bir düzenlemeye işaret ediyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EN DÜŞÜK POLİS MAAŞI NE OLDU?

2026 yılı Ocak ayında, 6 aylık enflasyon farkı (Temmuz–Aralık 2025) neticesinde en düşük rütbeye sahip polis memurunun maaşı ne kadar olacak merak ediliyor.

Bu rakam, sadece toplu sözleşme zammı değil, aynı zamanda son altı aylık TÜFE seyrine göre gerçekleşen enflasyon farkının da maaşa yansıtıldığını gösteriyor. Bu artış, polis teşkilatındaki görevli personelin ekonomik refahını korumayı amaçlayan, güçlü bir düzenleyici adım olarak değerlendiriliyor.

