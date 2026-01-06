BBC'den bir sansür politikası daha: 'Maduro kaçırıldı' demeyi yasakladılar

BBC, Venezuela’daki son gelişmelere ilişkin haberlerde kullanılacak dil konusunda gazetecilerine yeni bir editoryal talimat gönderdi.

Kurum, ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun durumunu tanımlarken “kaçırıldı” ifadesinin kullanılmamasını istedi.

"BBC'nin Maduro'nun kaçırılması olayını ustaca ele almak için 'gazetecilerine' verdiği gerçek yönergeler" başlıklı paylaşım.

"'ABD, operasyonunda yakalandı' deyin"

BBC tarafından paylaşılan yönergede, haberlerde açıklık ve tutarlılığın sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Buna göre, olayların aktarımında kullanılacak bazı ifadeler net şekilde sınırlandırıldı.

Talimatlarda, “captured” (yakalandı) ifadesinin yalnızca ABD’nin operasyonu tanımlama biçimine atıf yapılarak kullanılabileceği vurgulandı. Örnek olarak, “ABD, Maduro’nun operasyon sırasında yakalandığını söyledi” gibi bir kullanım önerildi.

“Seized” (el konuldu) ifadesinin ise uygun görülen durumlarda BBC’nin kendi haber metinlerinde kullanılabileceği belirtildi.

Buna karşılık, “kidnapped” (kaçırıldı) kelimesinin kullanılmasından özellikle kaçınılması istendi.

Sözde tarafsız BBC

BBC’nin bu dil tercihleri, Venezuela’daki gelişmelerin uluslararası kamuoyuna aktarımında tarafsızlık ve editoryal standartların korunması çabası olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in soykırımını da sansürlediler

BBC, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze için de sansür uygulamasıyla gündeme gelmişti.

Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan ve İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayınlamaktan vazgeçtiği belgeselin baş yapımcısı Ben de Pear, kurumu kendisini ve ekibini susturmaya çalışmakla suçlamıştı.

BBC muhabirlerinden kurumlarına Gazze tepkisi: Binlerce kişi öldü ne zaman duruşumuzu değiştireceğiz

BBC'nin muhabirleri, kurumlarını, İsrail-Filistin meselesinde "İsrail yanlısı tutum sergilemek ve yayınlarında İsraillilere kıyasla Filistinli sivillere yeterince yer vermemekle" eleştirmişti.

7 Ekim'den bu yana binlerce Filistinlinin öldürüldüğüne işaret edilen mektupta, "Bu sayı ne zaman editöryal duruşumuzu değiştirecek kadar yüksek olacak?" denilmişti.











