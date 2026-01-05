"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için kura çekimleri sürüyor. Başvuru süreci, 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapıldı. Proje kapsamında dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânı sunulacak. Konutlar, 80 ve 65 metrekarelik 2+1 ile 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak. Fiyatlar ve ödeme taksitleri, İstanbul ve Anadolu illerine göre farklılık gösterecek.