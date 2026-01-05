Ağrı TOKİ konut kurası 6 Ocak 2026 tarihinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 13:00’da gerçekleştirilecek. Ağrı TOKİ konut kurasına katılacaklar arasında şehit aileleri, engelliler, emekliler ve gençler için özel kontenjanlar ayrılırken, kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ Ağrı kurasına kimler katılacak, 500 bin konut kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı?