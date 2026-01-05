Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuru öncesinde, bedelli askerlik başvurusu ve ödeme süreciyle ilgili detaylar merak ediliyor. Yeni katsayı düzenlemesiyle birlikte bedelli askerlik ücreti, yılın ilk ayında güncellenmiş rakamlarla belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak. Peki, bedelli askerlik ücreti 2026 yılı için ne kadar? Bedelli askerlik başvuru şartları neler? 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte bedelli askerlik başvurusu, şartları ve zamlı ücret hesaplamasına dair tüm bilgiler…