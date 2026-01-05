2026 Ocak ayı bedelli askerlik ücreti, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla gündeme geldi. TÜİK’in açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. 2026 Ocak ayı itibariyle bu yıl bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2026 haberimizde.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuru öncesinde, bedelli askerlik başvurusu ve ödeme süreciyle ilgili detaylar merak ediliyor. Yeni katsayı düzenlemesiyle birlikte bedelli askerlik ücreti, yılın ilk ayında güncellenmiş rakamlarla belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak. Peki, bedelli askerlik ücreti 2026 yılı için ne kadar? Bedelli askerlik başvuru şartları neler? 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte bedelli askerlik başvurusu, şartları ve zamlı ücret hesaplamasına dair tüm bilgiler…
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2026?
Ocak 2026 bedelli askerlik ücreti 5 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından netlik kazandı.
Bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olmuştu. Altı aylık enflasyon verileriyle bedelli askerlik belli oldu. Beş aylık enflasyon verileri hesaplandığın bedelli askerlik için ücret 330 bin 181 TL olarak ortaya çıkıyor. Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu.
BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?
Bedelli askerlik hizmetinden yararlananlar, 28 gün temel askerlik eğitimi alarak askerlik hizmetini tamamlayabilir.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları (yerleri), Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından ocak ayı içerisinde duyurulacak. Bakanlık henüz net bir gün vermese de geçmiş yıllardaki istatistikler adaylara yol gösteriyor. 2025 Yılında sonuçlar 23 Ocak tarihinde açıklanmıştı. 2024 Yılında ise sonuçlar 25 Ocak tarihinde erişime açılmıştı. Buna göre 2026 bedelli askerlik yerlerinin de ocak ayının son haftasında (20-25 Ocak aralığında) ilan edilmesi bekleniyor.