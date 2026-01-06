SDG projesini İsrail devraldı

Uzmanlara göre 10 Mart’taki mutabakatta ortaya konulan “entegrasyon” hedefi de yanlıştı. Bu, birleşmenin olmayacağının önceden kabulüydü. Oysa tek ordu, tek bayrak ve tek güvenlik aklının geçerli olması için gerçek bir birleşme olması gerekiyordu. Uzmanlar, entegrasyonun ayrı kimlik ve birliklerin korunabileceği, özel statülerle devam edilen bir sisteme işaret ettiğini vurguluyor. Bu durumda Suriye’de bütünleşme yerine, çift refleksli bir güvenlik mimarisi ortaya çıkıyor. “Entegrasyon” ve “katılarak bir bütün olmanın” aynı şey olmadığına işaret edilirken, özellikle devlet-ordu-güvenlik bağlamında bu farkın hayati sonuçlar doğuracağına işaret ediliyor. Devlet terminolojisinde bu iki kavramın karıştırılmasının “bilinçli bir algı operasyonu” olduğuna işaret eden uzmanlar, şunları dikkat çekiyor: “Dolayısıyla tuzağa düşmeyelim, bir orduya entegre edilen ama silah bırakmayan, ayrı tümenlerini koruyan, coğrafi dokunulmazlık talep eden bir yapı, orduya katılmamıştır. Bu yapı orduya dahil edilmiş gibi yapılarak, orduyu kendi varlığına alıştırmaktadır. Bu, klasik anlamda devlet içinde devlet modelidir. Bugün kamuoyuna entegrasyon diye sunulan süreçte bilinçli olarak ‘katılarak bir bütün olma’ algısı oluşturulurken, sahadaki gerçek silahlı yapının dağılmadığı, komuta devrinin yapılmadığı, coğrafi kontrolün korunduğu bir sisteme evriliyor. Bugün entegrasyon denilerek yapılan şey, ayrı silahlı yapıyı koruyor, fiili özerkliği normalleştiriyor.”