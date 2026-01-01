İsrail’in kuklası değil Suriye’nin parçası ol

Yeni Şafak
MHP lideri Devlet Bahçeli de yeni yıl mesajında SDG’yi uyardı: “SDG/YPG’nin, İsrail’in tetikçisi, uzaktan kumanda edilen, yemlenip imkansız hayallere itilen kuklası olmak yerine Suriye’nin 10 Mart Mutabakatı’na müzahir bir parçası olması herkesin ortak menfaatinedir.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. 2025 yılının, dünya çapında hem ilklerin tecellisine hem de ilkelliklerin tezahürüne sahne olan 365 günlük bir serüvenin seyir defteri olduğunu belirten Bahçeli, “Gazze’de süregelen insani felaketlerin soysuz müsebbibi, savaş ve soykırım suçlusu Siyonist terör zihniyetinin sarıldığı emperyalizmin kundağında daha da azgınlaşması sadece Orta Doğu için değil dünyanın tamamı için sivri ve ileri bir tehdittir” dedi.


FİGÜRANLARIN SONU VAHİM OLACAK!

Suriye’de belirsizliğin koyu sisinin dağıtılarak iç uyum, barış ve istikrarın kökleşmesinin hayat memat konusu olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti: “SDG/YPG’nin, İsrail’in tetikçisi, uzaktan kumanda edilen, yemlenip imkansız hayallere itilen kuklası olmak yerine Suriye’nin 10 Mart Mutabakatı’na müzahir bir parçası olması herkesin ortak menfaatinedir. Aksi halde Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin güvenlik damarını tarumar edecek her münafık mülahaza ve müzmin hazırlığın sonu fail ve figüranları için vahim olacaktır.”


TERÖRE HAYAT HAKKI TANINMAYACAK

“2025 yılının en önemli gelişmesi hiç kuşkusuz ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin kuvveden fiile geçmesi, soyut, sözde, ayakları yere basmayan düşünce israfı yerine somut adımların birer birer gerçekleşmesidir. ‘Terörsüz Türkiye’ seferberliğinden ürken ve korkuya kapılan muhasım ülkelerin istihbarat aparatı ve cinayet makinesi olan DEAŞ terör örgütünün kanlı provokasyonları, uyuyan hain hücrelerin dürte dürte uyandırılması dikkatle takip edilmeli ve milli güvenliğimizin bütün koruma kalkanlarıyla mücadeleyi gerekli kılmaktadır. Adı, kaynağı, gayesi, ürediği veya üretildiği bataklığı ne olursa olsun terör örgütlerine hayat ve varlık hakkı tanınmayacaktır.”


