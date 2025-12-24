Bahçeli Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama: Hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücü

Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti’nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür.