Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bahçeli Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama: Hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücü

Bahçeli Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama: Hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücü

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:3124/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Devlet Bahçeli'den Ankara'da düşen uçakla ilgili açıklama geldi.
Devlet Bahçeli'den Ankara'da düşen uçakla ilgili açıklama geldi.

MHP lideri Bahçeli, düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli, "Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti’nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
  • "Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye’ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de yer aldığı beş kişiden müteşekkil Libya Heyeti’nin dönüş yolculuğu maalesef faciayla sonlanmıştır.
  • Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’nın başkenti Trablus’a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür.
  • Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti’nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür.
  • Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya’nın acısı elbette Türkiye’nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya’ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum."


#Devlet Bahçeli
#Libya
#Ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Kritik madde değişiyor! 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, hangi maddeler ne zaman onaylanacak? Af maddeleri...