Bakan Yerlikaya: Libya heyetini taşıyan uçağın karakutusu bulundu

Bakan Yerlikaya: Libya heyetini taşıyan uçağın karakutusu bulundu

09:52 24/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Olay yerine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Libya heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Enkaz alanının 3 km karelik alandan oluştuğunu belirten Yerlikaya, uçağın kara kutusunun bulunduğunu duyurdu.

Yerlikaya açıklamalarına şu şekilde devam etti;

20.52'DE İRTİBAT KESİLDİ

Dün akşam, saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de bulunduğu, 5'i Libya heyeti ve 3'ümürettabat olmak üzere 8 kişiyi taşıyan uçak Falcon-50 tipi hava aracı saat 20.32’de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirmiştir.Saat 20.52 itibarıyla da Haymana ilçesi civarında uçakla irtibat kesilmiştir.


22.00'DE İLK PARÇALARINA ULAŞILDI

Olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde, hava aracının enkazı Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi’nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir.


403 PERSONEL BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR

Enkazın bulunmasının ardından, olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından mobil koordinasyon merkezi bölgede konuşlandırılmış; saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Bu aşamadan itibaren çalışmalar, adli ve kriminal süreçler, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir. Toplam 408 personel 103 kara 7 hava aracı görev yapmakta, iha'lar ile görüntü sağlanmakta.


SES KAYIT CİHAZI VE KARA KUTU BULUNDU

Tüm hava ve kara unsurları mobil koordinasyon üzerinden çalışmalarını sürdürmekte. Enkaz alanı 3 km karelik alandan oluşuyor. Enkaz alanında saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, 03.20'de kara kutu bulundu. Bunların incelenmesine başlandı. Libya tarafından görevlendirilen 22 kişi Ankara'ya intikal etti.


AÇIĞA ÇIKARACAĞIZ

Dost ve kardeş ülke Libya'ya baş sağlığı diliyorum. Olay tüm teferruatı ile inceleniyor. Çok hızlı şekilde ses kayıt ve kara kutunun bulundu. Biz de sizler gibi merak ediyoruz ama bu veriler sebebi ortaya çıkaracak ve yetkililer sizinle paylaşacak. Bunun açığa çıkarılması için devlet olarak kararlıyız.


22.50 itibari ile uçakta radar izi tamamen kayboldu. İhbar sonrası buraya odaklandık. Son derece açık şekilde bu süreci sizlerle paylaştık. Bunu merakla bekleyen Libya ve tüm dünyaya bunu söyleyeceğiz. Zaman içinde yeni bilgi basın mensupları ile paylaşılacak. Libya'dan 20 kişilik heyet geldi ve onlar da bu süreç içinde onlarla inceleyecek. Naaşlar bölgede. Onlar adli olarak inceleniyor.


