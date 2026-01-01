SDG’ye operasyon olursa destek veririz

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), 10 Mart Mutabakatı’na uymayan terör örgütü SDG’ye karşı Suriye hükümetine açık destek mesajı verildi. MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, yılın son basın bilgilendirme toplantısını bakanlıkta gerçekleştirdi. Terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalara değinen Tuğamiral Aktürk, “Hafta içerisinde, 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmaları sürdürülmüş, Münbiç'te 4 kilometre tünel imha edilmiştir. Böylece yıl içerisinde teslim olan terörist sayısı 111 olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye Harekat Alanları’nda imha edilen tünel uzunluğu 741 kilometreye ulaşmıştır” diye konuştu.





İSRAİL İSTİKRARSIZLIK PEŞİNDE

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in 2 yılı aşkın süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık oluşturma ve hukuksuzluğa devam ettiğini belirterek, "Uluslararası toplum ise İsrail’in Filistin halkına yönelik acımasız katliamlarını ve insanlık dışı uygulamalarını durdurmakta; bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik tehditlerini ve bölgede yarattığı kaosu engellemekte yetersiz kalmaktadır. Gelecek yılın, bölgeye ve Filistin’e barışın geldiği, Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu, bölgesel güven ve istikrarın sağlandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.





SDG, SURİYE'YE ZARAR VERİYOR

Bakanlık, güncel konulara ilişkin açıklama da yaptı. Suriye'deki son duruma ve SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı doğrultusunda Suriye ordusuna entegrasyon sürecine ilişkin, "SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümetiyle 'Tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" denildi.





F-35 İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

F-35 tedarikine ilişkin olarak ise, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor" açıklaması yapıldı.



