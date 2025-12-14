SDG İsrail’den cesaret alıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı SDG’nin İsrail’den cesaret aldığını belirterek “Bu işin sulhla çözülmesini istiyoruz. SDG bir an önce 10 Mart Mutabakatı’nın gereğini yerine getirmeli” dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TVNET’te Serhat İbrahimoğlu’nun sorularını cevapladı. Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından atılan adımları anlatan Fidan, en önemli başlıklardan birinin silahlı grupların tek çatı altında birleşmesi olduğunu söyledi. Suriye’de SDG’nin kontrol ettiği alanda sorun olduğunu vurgulayan Fidan şunları kaydetti:





SDG YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ

“Onun çözülmesi gerekiyor. SDG'nin durduğu yerden vazgeçerek bir an önce Şam'daki yönetimle anlaşması ve 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde tarafların üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu sadece Suriye'nin istikrarı için önemli değil, bizim gibi milli güvenlik tehdit algısı olan ülkeler için de fevkalade önemli. Bu konu Irak, Ürdün güvenliği için de önemli. Bunun diyalogla, sulhla, mutabakatla olmasını da teşvik ediyoruz." SDG’nin İsrail’den cesaret aldığını dile getiren Fidan, “Bu durum yeni değil, eskiden beri böyleydi” diye konuştu.





ABD İSRAİL’E BASKI YAPMALI

İsrail'in bölgeyi dizayn etme düşüncesinde olduğuna da dikkati çeken Bakan Fidan, Gazze, Lübnan ve Suriye’yi örnek gösterdi. Fidan, “İsrail'in kendi güvenlik algısını başkalarının güvensizliği üzerinden oluşturmak gibi bir bölgesel politikası var. Bu böyle olduğu sürece bu bölgelere yönelik, komşu ülkelere yönelik müdahalesi devam edecek gözüküyor. Amerika'nın burada son derece önemli bir rol oynaması gerekiyor. Amerika'nın burada biraz daha İsrail üzerinde baskı kullanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.





SİLAHLA GELEN SİLAHLA KARŞILIK BULUR

Terörsüz Türkiye çalışmalarıyla ilgili bir soruya da cevap veren Bakan Fidan, sürecin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu belirtti. Fidan, örgütün sınır ötesindeki varlığına dair şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Sınırın içerisinde biz silahlı eylemi bıraktık, sınırın hemen öbür tarafında silahlarımızla hayatımızı devam ettireceğiz diye bir şey yok. Sınırın ötesindeki her türlü kontrolsüz silahlı unsur bizim için güvenlik sorunudur. Sen silahlarından vazgeçeceksin. Siyasetle değil silahla yola devam edersen, silahla karşılık bulursun. Bunun cevabı budur.”





CAATSA yaptırımları 2026’da kalkabilir

ABD ile ilişkilere de değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CAATSA yaptırımlarının 2026’da kalkabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik çalışmaların başladığını anlatan Bakan Fidan, “İnşallah çok yakında bu konuda bir açılım olacağını düşünüyorum. Türkiye savunma sanayisi açısından yüzde 80 oranında yeterliliğe ulaştı. Ancak hiçbir ülke tek başına yeterli değil, herkesin herkesle bir teknolojik alışverişi var. CAATSA'dan dolayı Savunma Sanayi Başkanlığımız biliyorsunuz muhataplık geliştiremiyor. Bunu yeniden sağlıyor olmamız lazım" ifadelerini kullandı. Fidan, “Yaptırımların 2026’nın ilk çeyreğinde kaldırılması mümkün mü?” sorusuna şu cevabı verdi: “Realist olmak gerekirse mümkün.”





Gazze ana gündemimiz

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze konusunda da mesajlar verdi. Türkiye’nin 2025 yılındaki ana gündemlerinden birisinin Gazze olduğunu ifade eden Fidan, 2026 yılında da en önemli başlığın Gazze olacağını söyledi. Gazze'deki kırılgan ateşkes sürecinin ikinci kısmına geçilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, “Tekrar soykırıma dönmemesi önemli. 2026'da İsrail yayılmacılığının bölgede özellikle Suriye’yi da kapsayacak şekilde devam etmemesi önemli. Bu konular bizim için meşguliyet alanı olmaya devam edecek” dedi.



