Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. Bakan Fidan, forum marjında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi.