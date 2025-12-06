Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. Bakan Fidan, forum marjında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi.
