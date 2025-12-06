Yeni Şafak
Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı ile görüştü

13:396/12/2025, Cumartesi
Katar’da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında Doha'ya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. Bakan Fidan, forum marjında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi.






#23. Doha Forumu
#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
#Doha
