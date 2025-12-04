Bakan Fidan, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Viyana’da Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Avusturya’nın başkenti Viyana’da ikili temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
#Hakan Fidan
#Peter Szijjarto
#Dışişleri Bakanı
#Macaristan