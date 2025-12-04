Yeni Şafak
Bakan Fidan, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

17:534/12/2025, Perşembe
IHA
Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Viyana’da Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Avusturya’nın başkenti Viyana’da ikili temaslarını sürdürüyor.


