Dışişleri Bakanı Fidan: Savaş coğrafyası genişledi bu çok korkutucu

"Karadeniz'de gemilere saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor, ticareti etkiliyor. Karadeniz'deki saldırı savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor bu çok korkutucu. Rusya'nın olumlu tutumu var ben yakında Ukrayna'nın da olumlu pozisyon alacağını düşünüyorum. Şartlar ne kadar kötü olursa olsun uzlaşma niyetiyle masa etrafındaysanız bir yerde buluşursunuz."