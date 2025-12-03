Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan: Savaş coğrafyası genişledi bu çok korkutucu

3/12/2025, Çarşamba
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın Karadeniz'de Rus gemilerine yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. Bakan Fidan saldırıların seyir güvenliğini ihlal ettiğini, ticareti etkilediğini söyledi. Bakan Fidan, "Karadeniz'deki saldırı savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor bu çok korkutucu. Şartlar ne kadar kötü olursa olsun uzlaşma niyetiyle masa etrafındaysanız bir yerde buluşursunuz." dedi.

Bakan Fidan başlıca şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'de gemilere saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor, ticareti etkiliyor. Karadeniz'deki saldırı savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor bu çok korkutucu. Rusya'nın olumlu tutumu var ben yakında Ukrayna'nın da olumlu pozisyon alacağını düşünüyorum. Şartlar ne kadar kötü olursa olsun uzlaşma niyetiyle masa etrafındaysanız bir yerde buluşursunuz."

