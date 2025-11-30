Rusya'dan Karadeniz’de gemilere yönelik 'terör saldırısı'na kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 28-29 Kasım'da ‘KAIROS’ ve ‘VIRAT’ gemilerinin Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeyken saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Zaharova, gerçekleşen saldırının "terör eylemi" olduğunu ve kınadıklarını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki ‘KAIROS’ ve ‘VIRAT’ gemilerine yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Zaharova, gemilerin, Gambiya bayrağı altında Novorossiysk Limanı'na doğru ilerlediğini ve 28-29 Kasım'da insansız deniz araçları saldırısına uğradığını kaydederek, Türk ortakların bu saldırılardan endişe duyduklarını belirtti.
Zaharova, bu saldırıların, Ukrayna'daki çözüme yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu aktararak, saldırıları kınama çağrısında bulundu.