Karadeniz açıklarında patlama meydana gelmişti: Bakanlık KAIROS ve VIRAT gemilerindeki son durumu paylaştı

Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürüldü. VIRAT isimli memi ile ilgili çeki operasyonu ise devam ediyor.





Bakanlık KAIROS ve VIRAT gemilerindeki son durumu paylaştı





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya’ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürüldü. Yetkililer, geminin karaya çekilmesi için gemi şirketi ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.





Bakanlık, bölgedeki başka bir gemi olan VIRAT ile yürütülen çekme operasyonunun sürdüğünü ve geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Limanı’na yanaştırılmasının planlandığını açıkladı.







