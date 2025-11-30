Yeni Şafak
Karadeniz açıklarında patlama meydana gelmişti: Bakanlık KAIROS ve VIRAT gemilerindeki son durumu paylaştı

Karadeniz açıklarında patlama meydana gelmişti: Bakanlık KAIROS ve VIRAT gemilerindeki son durumu paylaştı

13:0830/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KAIROS ve VIRAT gemilerindeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, KAIROS gemisindeki yangının söndürüldüğü ve VIRAT gemisi ile ilgili çekici operasyonunun devam ettiği bildirildi.

Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürüldü. VIRAT isimli memi ile ilgili çeki operasyonu ise devam ediyor.


Bakanlık KAIROS ve VIRAT gemilerindeki son durumu paylaştı


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya’ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürüldü. Yetkililer, geminin karaya çekilmesi için gemi şirketi ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.


Bakanlık, bölgedeki başka bir gemi olan VIRAT ile yürütülen çekme operasyonunun sürdüğünü ve geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Limanı’na yanaştırılmasının planlandığını açıkladı.



#son dakika
#Ulaştırma Bakanlığı
#Rusya
#VIRAT
