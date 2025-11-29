Yeni Şafak
Karadeniz’de VIRAT alarmı: İnsansız deniz araçları aynı gemiye ikinci kez saldırdı

12:2129/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
DHA
VIRAT gemisine ikinci İDA saldırısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Karadeniz'de insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen 'VIRAT' isimli gemiye bu sabaha karşı insansız deniz araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır. Gemi sancak bordası su kesimi üzerinde küçük bir hasar almıştır. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir" açıklamasında bulundu.

Bakanlık açıklamasında, Karadeniz'in yaklaşık 35 mil açığında bulunan "VIRAT" isimli gemiye yönelik saldırı girişimine ilişkin bilgilere de yer verildi.

Daha önce İDA saldırısına uğradığı rapor edilen gemiye, bu sabaha karşı yeniden insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirildiği bilgisinin alındığı kaydedildi.


Saldırı sonrası geminin sancak bordası su kesimi üzerinde küçük çaplı hasar oluştuğu belirtilen açıklamada, "Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Herhangi bir kurtarma talebi olmadığı için kurtarma ekipleri güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Geminin stabil durumunu koruduğu bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.


#Vırat
#Karadeniz
#saldırı
#gemi
