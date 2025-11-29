Karadeniz’de VIRAT alarmı: İnsansız deniz araçları aynı gemiye ikinci kez saldırdı

Daha önce İDA saldırısına uğradığı rapor edilen gemiye, bu sabaha karşı yeniden insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirildiği bilgisinin alındığı kaydedildi.

Saldırı sonrası geminin sancak bordası su kesimi üzerinde küçük çaplı hasar oluştuğu belirtilen açıklamada, "Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Herhangi bir kurtarma talebi olmadığı için kurtarma ekipleri güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Geminin stabil durumunu koruduğu bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.