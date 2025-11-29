Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Karadeniz’de alarm: İki gemide patlama

Karadeniz’de alarm: İki gemide patlama

04:0029/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karadeniz’de iki tanerde şüpheli patlama.
Karadeniz’de iki tanerde şüpheli patlama.

Karadeniz’de dün akşam biri Kocaeli Kefken açıklarında, diğeri ise uluslararası sularda iki ayrı tankerde şüpheli patlamalar yaşandı. Türkiye’yi teyakkuza geçiren yangınlardan birinin mayın sebebiyle, diğerinin ise dron isabet etmesiyle çıktığı belirtiliyor.

Karadeniz’de biri Kocaeli Kefken açıklarında, diğeri ise uluslararası sularla 2 ayrı tankerde şüpheli patlamalar yaşandı. Yangının yayılması öncesi gemilerdeki mürettebatın kurtarılmasıyla facianın eşiğinden dönülürken, Karadeniz’de alarm verildi.

KAIROS’A NENE HATUN MÜDAHALE ETTİ

İlk patlama haberi Türk karasularında, Kandıra’nın Kefken açıklarında akşam saatlerinde meydana geldi. Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeki “KAIROS” adlı tanker gemisinde “dışarıdan bir etkiyle” yangın başladı. Büyük bir yangına neden olan patlamanın başıboş bir mayından kaynaklanmış olabileceği iddia ediliyor. 25 mürettebatlı 274 metre boyundaki gemide yangın hızla yayılırken Türk sahil güvenlik güçleri müdahale etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları, Kurtarma-12 römorkörü ve 'Nene Hatun' acil müdahale gemisi gemiden tahliyeye başladı. 25 kişi, Türkiye’ye ait KEGM-10 botuna alınarak karaya çıkartıldı. Mürettebat, tedbiren hastaneye kaldırıldı.

VIRAT, ULUSLARARASI SULARDA ÇAĞRI YAPTI

İkinci yangın saatler içinde Türkiye sınırına yakın uluslararası sularda “VIRAT” isimli gemide yaşandı. VIRAT, dron isabet ettiği iddiasıyla alarm verdi. 20 personel taşıyan gemi, Karadeniz’de yaklaşık 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirdi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, geminin makine dairesinde yoğun duman tespit edildiğini belirtti. Yangın sonrası Türk sahil güvenliği, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirdi. Gemideki 20 kişinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

“DIŞ MÜDAHALEYLE PATLADILAR”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kıyı emniyetinin olaylar karşısında teyakkuzda olduğunu belirterek, “Patlamanın sebebi elbette netleşecek ancak ilk tespitlerimiz, patlamanın dış müdahale sonucu gerçekleştiği yönünde. Söndürme çalışmalarına devam ediliyor” diye konuştu.



#Karadeniz
#Patlama
#Kocaeli
#Dron saldırısı
#Mayın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aralık 2025 temettü takvimi açıklandı: Hangi şirket ne kadar kar payı dağıtacak? İşte tarihler ve tutarlar