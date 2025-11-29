Karadeniz’de alarm: İki gemide patlama

Karadeniz’de biri Kocaeli Kefken açıklarında, diğeri ise uluslararası sularla 2 ayrı tankerde şüpheli patlamalar yaşandı. Yangının yayılması öncesi gemilerdeki mürettebatın kurtarılmasıyla facianın eşiğinden dönülürken, Karadeniz’de alarm verildi.

KAIROS’A NENE HATUN MÜDAHALE ETTİ

İlk patlama haberi Türk karasularında, Kandıra’nın Kefken açıklarında akşam saatlerinde meydana geldi. Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeki “KAIROS” adlı tanker gemisinde “dışarıdan bir etkiyle” yangın başladı. Büyük bir yangına neden olan patlamanın başıboş bir mayından kaynaklanmış olabileceği iddia ediliyor. 25 mürettebatlı 274 metre boyundaki gemide yangın hızla yayılırken Türk sahil güvenlik güçleri müdahale etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları, Kurtarma-12 römorkörü ve 'Nene Hatun' acil müdahale gemisi gemiden tahliyeye başladı. 25 kişi, Türkiye’ye ait KEGM-10 botuna alınarak karaya çıkartıldı. Mürettebat, tedbiren hastaneye kaldırıldı.

VIRAT, ULUSLARARASI SULARDA ÇAĞRI YAPTI

İkinci yangın saatler içinde Türkiye sınırına yakın uluslararası sularda “VIRAT” isimli gemide yaşandı. VIRAT, dron isabet ettiği iddiasıyla alarm verdi. 20 personel taşıyan gemi, Karadeniz’de yaklaşık 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirdi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, geminin makine dairesinde yoğun duman tespit edildiğini belirtti. Yangın sonrası Türk sahil güvenliği, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirdi. Gemideki 20 kişinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

“DIŞ MÜDAHALEYLE PATLADILAR”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kıyı emniyetinin olaylar karşısında teyakkuzda olduğunu belirterek, “Patlamanın sebebi elbette netleşecek ancak ilk tespitlerimiz, patlamanın dış müdahale sonucu gerçekleştiği yönünde. Söndürme çalışmalarına devam ediliyor” diye konuştu.







