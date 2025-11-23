Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da 4 katlı binada patlama: 1 yaralı

Ankara'da 4 katlı binada patlama: 1 yaralı

07:3223/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Ankara'nın Mamak İlçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana gelen patlamada L.Ü. (50) yaralandı.

Mutlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede saat 03.00 sıralarında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlamayla birlikte dairede yangın çıktı.

Yangın sırasında evinde yalnız yaşayan L.Ü. yaralandı.

Gürültüyle uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Olayda yaralanan L.Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik nedeniyle bina tahliye edilirken, doğal gaz ekipleri hasar oluşan evde inceleme yaptı. Patlamanın kesin nedeninin çalışmaların ardından belirleneceğini öğrenildi.

#Ankara
#Patlama
#Mamak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şehir Rehberi