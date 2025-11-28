Erzurum'da yaşanan doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı. Olay dün Yakutiye ilçesine bağlı Rabiana Mahallesi'nde yaşandı. Fevzi Algan'a ait 2 katlı sobalı evin önünden geçen doğal gaz hattında patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile doğal gaz arıza görevlileri sevk edildi. Patlama sırasında evde bulunan Fevzi Algan yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Fevzi Algan, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri hem evde hem de patlama sonrası ikametin önündeki doğal gaz hattında meydana gelen yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü. Olayda patlama yaşanan binadaki 2 ev çöktü. Ekiplerce hasar gören evin enkazının kaldırmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

DEPREM OLDU SANDIM

Mahalle sakinlerinden Ömer Tanas, patlamanın yaşandığı evin yanındaki binada oturduğunu söyledi. Patlama sesi duyduğunu anlatan Tanas, "Ben deprem sandım ve hemen sağa sola koşmaya başladım. Camdan baktığımda her tarafın duman içerisinde olduğunu gördüm. Kendimizi dışarı attığımızda doğal gaz borusunun patladığını söylediler. Bazı kişiler de olay yerinden geçerken koku olduğunu söyledi. Evde yaşlı bir ağabey oturuyordu, yaralı halde hastaneye götürdüler" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlama sonrası dağıtıcı firma PALEN Doğalgaz’dan yapılan açıklamada, “Yapılan ilk incelemelerde, patlamanın yaşandığı konutta doğal gaz aboneliği ve tesisatının bulunmadığı, ancak yapı dışındaki servis kutusunun içinde vana ve bağlantı elemanlarının sökülmüş/yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Kesin sebep, ilgili kurumların yürüttüğü soruşturma sonucunda netleşecektir” ifadeleri kullanıldı.







