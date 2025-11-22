Yeni Şafak
Şanlıurfa’da doğalgaz hattı patladı: Facia kıl payı atlatıldı

Şanlıurfa’da doğalgaz hattı patladı: Facia kıl payı atlatıldı

17:3222/11/2025, Cumartesi
IHA
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde doğalgaz hattı döşeme çalışmaları sırasında kepçenin boruya zarar vermesi sonucu patlama yaşandı. Patlayan doğalgaz hattı korku ve paniğe neden oldu.

Viranşehir Uğur Boran Caddesi’nde yürütülen doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında kepçenin boruya zarar vermesi sonucu hat patladı.

Yaklaşık 30 dakika boyunca gazın kontrolsüz şekilde havaya sızdığı olayda, bölgede trafik ve yaya akışının devam etmesi nedeniyle büyük bir facia son anda önlendi. Patlamanın ardından sahadaki ekipler, hattı geçici sıkıştırma yöntemiyle kapatarak gaz akışını durdurdu. İşçiler, muhtemel bir tehlikeye karşı araç ve yaya geçişini engellemek için yoğun çaba harcadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, hattın tamamen onarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.





#Şanlıurfa
#doğalgaz
#patlama
