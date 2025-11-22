Şanlıurfa’da doğalgaz hattı patladı: Facia kıl payı atlatıldı

Yaklaşık 30 dakika boyunca gazın kontrolsüz şekilde havaya sızdığı olayda, bölgede trafik ve yaya akışının devam etmesi nedeniyle büyük bir facia son anda önlendi. Patlamanın ardından sahadaki ekipler, hattı geçici sıkıştırma yöntemiyle kapatarak gaz akışını durdurdu. İşçiler, muhtemel bir tehlikeye karşı araç ve yaya geçişini engellemek için yoğun çaba harcadı.