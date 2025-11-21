Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Pakistan'da gaz sızıntısı faciayla sonuçlandı: 18 ölü

Pakistan'da gaz sızıntısı faciayla sonuçlandı: 18 ölü

18:3021/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Patlamanın ardından fabrika müdürü kaçtı.
Patlamanın ardından fabrika müdürü kaçtı.

Pakistan'da Pencap eyaletine bağlı Faisalabad şehrinde bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Faisalabad kentinde yer alan bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlamanın şiddetiyle fabrikanın çöktüğü, çevredeki binaların da ağır hasar gördüğü kaydedildi. Polisin olayla ilgili olarak fabrika müdürünü gözaltına aldığı, patlamanın ardından kaçan fabrika sahibini de yakalamak için çalışma başlattığı aktarıldı.



#Pakistan
#Tutkal
#Fabrika
#Patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?