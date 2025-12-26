HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DURUM 26 ARALIK 2025 | Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak, TBMM'den Geçeceği Tarih Belli Oldu Mu? ÖTV'siz Araç Listesi

Hurda teşviki ve ÖTV’siz araç düzenlemesine ilişkin son gelişmeler 26 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla yakından takip ediliyor. TBMM gündeminde yer alan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında, 25 yaş üzeri araçların trafikten çekilmesi ve yerli otomobil alımında vergi avantajı sağlanması hedefleniyor. Özellikle 3 ve daha fazla çocuğu olan aileleri kapsaması planlanan düzenlemede başvuru tarihi ve şartlar merak konusu oldu.

4 /5 İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR? İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerin otomobil sahibi olması amaçlanıyor.