"2025 Ocak itibariyle bizim toplu sözleşme masasında getirdiğimiz 6 aylık ilk teklif olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı kısmıyla beraber başlamalı bu konu. Onun için bir an önce memur ve memur emeklisine refah payı verilmeli. Birinci derece 3600 ek gösterge talebi, vaadi, toplu sözleşme kararı bir an önce hayata geçmeli. Mühendislik meslek kanunu çıkarılmalı. Emeklilere seyyanen ödeme yansıtılmalı."

Ancak refah payı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.



