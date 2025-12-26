500 bin sosyal konut başvuruları 19 Aralık’ta tamamlandı. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 bin 620 konutun yapılacağı Adıyaman 500 bin sosyal konut kuraların ne zaman çekileceğini açıkladı. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut Adıyaman kurası ne zaman çekilecek? İşte Adıyaman TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Türkiye genelinde hayata geçirilecek proje ile dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sunuldu. Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek sosyal konut projesi başvuruları 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlandı. Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, vatandaşların ihtiyaçlarına göre farklı büyüklüklerde planlandı. Bu çerçevede 55 metrekarelik 1+1, 65 metrekarelik 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 daire seçenekleri bulunuyor. Yüzyılın Konut Projesi"nde Adıyaman’da 6 bin 620 konut inşa edilecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut Adıyaman kurası ne zaman çekilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon yayınında Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakan Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuranın Adıyaman'daki konutlar için çekileceğini açıkladı.
Başvuru sayısının 8 milyon 800 bin, geçerli başvurunun da yaklaşık 5 milyon 300 bin olduğunu açıklayan Kurum, en çok başvuru yapılan illerin İstanbul, Ankara, İzmir olduğunu söyledi.
"İstanbul'a 100 bin konut yapıyoruz, Ankara'ya 30 küsur bin, zannedersem İzmir'e 18 bin. 1 milyon 326 bin gencimiz umutla bu projeye başvurdular. 29 Aralık'ta ilk kuramızı çekeceğiz. Bunu da ilk Adıyaman'daki konutlar için çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız ve mart ayının içine kadar da kuralarımız devam edecek.
İlk teslimatlarımız da Mart 2027 dedik ama 2026 içerisinde teslim edeceğimiz konutlar var. Deprem bölgesine ekstra kontenjan ayırdık. İstiyoruz ki burada ağır hasar görmüş, evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız da ev sahibi olsun."
Adıyaman TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Adıyaman'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Adıyaman'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Adıyaman'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.