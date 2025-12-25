Yarısı Bizden kampanyası 2026’da sürecek mi? Bakan Kurum duyurdu

Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul’un özel bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Kurum, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, afet bölgesi olan 11 ildeki öncelikli işlerin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Kurum’a göre Türkiye’de devam eden her iki kentsel dönüşüm projesinden biri İstanbul’da yürütülüyor ve bu kapsamda “Yarısı Bizden” modeli yeni yılda da sürdürülecek.





Belediyelere çağrı: dönüşümde ortak hareket

Bakan Kurum, dönüşüm sürecinin hızlanması için yerel yönetimlerle koordinasyonun kritik olduğunu vurguladı. Tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunduklarını belirten Kurum, sürecin merkezi idare ile yerel yönetimlerin el birliğiyle yürütülmesi halinde daha kısa sürede tamamlanabileceğini ifade etti.





Yarısı Bizden kampanyasında sağlanan destekler

Kampanya kapsamında hak sahiplerine ciddi bir mali destek sağlanıyor. Bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL’lik destek paketi sunuluyor. Hak sahibinin aynı projedeki diğer konutları için ise 1 milyon 750 bin TL’ye kadar kredi imkânı tanınıyor. Kredilerde ilk yıl faiz uygulanmıyor; geri ödemeler yapı ruhsatından iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıla kadar vadelendiriliyor.





Büyük ölçekli dönüşümlerde TOKİ ve Emlak Konut modeli

Site ve ada bazlı geniş dönüşüm projelerinde ise süreç TOKİ veya Emlak Konut GYO tarafından yürütülüyor. Bu projelerde her bir konut için 875 bin TL hibe sağlanıyor, hibe tutarı inşaat maliyetinden düşülüyor ve kalan bedel uzun vadeli ödeme planına bağlanıyor.





İş yerleri de kapsamda

Kampanya yalnızca konutları değil, ticari alanları da kapsıyor. Bir iş yeri için 437 bin 500 TL hibe ve aynı tutarda kredi desteği veriliyor. Hak sahibinin diğer dükkanları için ise 875 bin TL kredi imkânı sunuluyor.





İstanbul’da dönüşüm rakamları

İstanbul’da halen 21 bin konut ve iş yerinin inşası Yarısı Bizden kampanyasıyla sürerken, 41 bin konut için proje aşaması devam ediyor. 2012’den bu yana kent genelinde 923 bin bağımsız bölüm yeniden inşa edilirken, yaklaşık 209 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci halen devam ediyor.





16 soruda İstanbul için Yarısı Bizden Kampanyası

1-Kimler faydalanabilir?

İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir.





2-Proje ön şartları nelerdir?

Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.





3-“Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?”

Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir.





4-Yarısı Bizden’e nasıl başvuru yapılır?

e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.





5-TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği veriyor mu?

Bina yerine alan/ada bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.





6-Alan bazlı büyük dönüşümde hangi kolaylıklar sağlanır?

875 bin TL’lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir.





7-Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?

Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir.





8-Yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?

Hak sahibinin bir konutu için 875 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi, hak sahibinin bir dükkanı için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi,





9-İlk konut/iş yeri için Yarısı Bizden desteği alan vatandaşlar diğer ev/ iş yerleri için de kampanyadan faydalanabilir mi?

Hak sahipleri bir konut için verilen 1 milyon 875 bin TL’lik desteğin ardından diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin TL kredi imkanından faydalanabilir. Bir iş yeri için 1 milyon TL dönüşüm desteğini alan hak sahibi diğer her bir dükkanı için ise 875 bin TL kredi desteğinden yararlanabilir.





10-Ödeme hak sahibine mi yükleniciye mi yapılır?

Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.





11-Ödeme ne zaman ve nasıl yapılır?

İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.





12-Tahliye/taşınma desteği ne kadar?

Tahliye desteği tek seferde 125 bin TL olarak ödenir.





13-Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?

Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir.





14-Otopark ve sığınak yapınca hak kaybı olur mu?

Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur.





15-Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar?

Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.





16-Kredi için gelir şartı aranır mı?

Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz.











