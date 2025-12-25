Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman, ilk hangi ilde yapılacak? Bakan Kurum açıkladı

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman, ilk hangi ilde yapılacak? Bakan Kurum açıkladı

21:4825/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut projesine ilişkin takvimi açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projede ilk kura çekimi 29 Aralık’ta Adıyaman’da yapılacak. Bakan Kurum ayrıca deprem bölgelerinde konut teslimleri, Hatay’daki çalışmalar ve konteyner kentlerin geleceğine dair güncel bilgileri paylaştı.

Murat Kurum, NTV’de katıldığı canlı yayında TOKİ’nin büyük ölçekli konut hamlelerine ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye genelinde 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesinde başvuruların tamamlandığını belirten Kurum, ilk kura çekiminin 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklama, projeye başvuran yüz binlerce vatandaş için sürecin resmen başladığını ortaya koydu.



TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ilk hangi ilde yapılacak?

TOKİ'nin 81 ilde gerçekleştireceği 500 bin sosyal konutta başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Başvuruların ardından kura çekimi heyecanla beklenirken, Bakan Murat Kurum, TOKİ 500 bin konut çekilişinin ilk olarak hangi ilde yapılacağını duyurdu. 29 Aralık 2025 tarihinde düzenlenecek olan kura çekimi ilk olarak Adıyaman'da yapılacak. 


TOKİ kiralık konut ve kura takvimi

1 milyon 750 bin sosyal konutumuzu tüm illerimize yaptık. Deprem sonrası TOKİ binalarımızda kalan hiçbir vatandaşlarımıza zarar gelmedi. TOKİ ile gurur duyuyoruz.


Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz.


İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var. Deprem bölgesine ekstra kontenjanlar ayırdık.




Deprem bölgesinde konut teslimleri

Deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, cumartesi günü itibarıyla 455 bininci konutun anahtarlarının hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Hatay başta olmak üzere 11 ilde gece gündüz süren çalışmalarla konut üretiminin devam ettiğini belirten Kurum, tüm hak sahiplerine konutlar teslim edilene kadar sahada olunacağını dile getirdi.

Hatay’daki projeler ve konteyner kentler

Hatay’da toplam 153 bin 755 depreme dayanıklı konutun teslim edileceğini açıklayan Kurum, restorasyonu tamamlanan Hatay Meclis Binası’nın da kente yeniden kazandırıldığını kaydetti. Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların, konut teslimleriyle birlikte kalıcı evlerine taşınacağını belirten Kurum, geçici barınma döneminin kademeli olarak sona ereceğini ifade etti.

#toki̇
#toplu konut i̇daresi
#500 bin sosyal konut
#sosyal konut projesi
#kura çekimi
#murat kurum
#adıyaman
#deprem bölgesi
#konut projeleri
#TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi
#TOKİ kura çekimi ilk hangi ilde
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Regaip kandili duası ve kandil gecesi yapılacak ibadetler