MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞI ZAMMI 2026 HESAPLAMA TABLOSU | 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli memur maaşı ne kadar, olacak?

2026 yılı yaklaşırken memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarını belirleyecek son veri için nefesler tutuldu. TÜİK tarafından 5 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Bu fark, toplu sözleşme zammı ile birleşerek yeni yılda geçerli olacak maaş zammını oluşturacak. 5 aylık kesinleşen enflasyon %11,21 olurken, beklentiler Aralık’ta %1 civarında bir artış olacağı yönünde. Zam oranı, aynı zamanda sosyal destek kalemleri ve kıdem tazminatı tavanı gibi pek çok ödeme kalemini de doğrudan etkileyecek.

3 /5 2026 OCAK MEMUR ZAMMI HESAPLAMA Mevcut verilere göre Ocak 2026 itibarıyla maaşlara yansıyacak kalemler şu şekilde hesaplanıyor: Kesinleşen 5 Aylık Fark+Toplu Sözleşme Zammı: %17,57 Ek Ödeme: 1000 TL seyyanen zam 5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak. 1.000 TL'lik ödemelerin eklenmesi durumunda en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.

4 /5 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşma sonrası enflasyonun yüzde 31 bandında gelmesi halinde toplam zam oranı yüzde 18,70 olacak ve en düşük memur maaşı 50.503 bandından 60.947 TL seviyesine yükselecek.